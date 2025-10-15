Samot, l’avvocato Dell’Oglio eletto nuovo presidente

Il neo eletto: "Assumo questo incarico con spirito di servizio e profondo rispetto"

PALERMO – L’assemblea dei soci della Samot, la Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale, ha nominato l’avvocato Rosario Dell’Oglio nuovo presidente dell’ente.

Una decisione, assunta all’unanimità, che segna un passo importante per garantire continuità, trasparenza e rinnovato slancio all’attività della Samot, realtà da sempre impegnata nella promozione e nella realizzazione di programmi di assistenza domiciliare palliativa rivolti ai pazienti e alle loro famiglie.

L’avvocato Rosario Dell’Oglio, docente universitario e professionista di consolidata esperienza nel campo del diritto sanitario, porta con sé un profilo di rigore etico e competenza giuridico-istituzionale che contribuirà a rafforzare la governance della Samot e a consolidare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni.

“Assumo questo incarico con spirito di servizio e con profondo rispetto per la storia e la missione di Samot – ha dichiarato l’avvocato Dell’Oglio. – Il nostro impegno sarà quello di restituire serenità, credibilità e prospettiva a un progetto che rappresenta un patrimonio per la città e per tutto il sistema delle cure palliative in Sicilia”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insieme alla Direzione Sanitaria e a tutto il personale, proseguirà il lavoro quotidiano di cura, accompagnamento e sostegno alle persone fragili, rinnovando il patto di fiducia con la comunità.