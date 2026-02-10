Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: “Un punto da squadra con carattere”

Il difensore: "Sempre bello fare gol ed esultare sotto il settore ospiti"

“Una partita tosta, sapevamo che la Samp era in un buon momento di forma”. Inizia così il commento di Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, intervenuto ai microfoni del club rosanero dopo la gara con la Sampdoria terminata 3-3. “Hanno rinforzato molto la loro rosa – prosegue -. Abbiamo fatto una partita tosta e difficile. Penso che sia un punto da grande squadra, con grande carattere e mentalità”.

Ceccaroni è l’autore del gol che è valso il tre a tre finale, arrivato al 93′ in pieno recupero: “Quando si fa gol è sempre emozionante. La dedica va a mia figlia e a mia moglie che mi sostengono sempre. Siamo al completo ora e tutto è più bello. Esultare sotto il settore ospiti poi, anche se non era stracolmo dei nostri tifosi purtroppo, è sempre molto bello“.

“Sappiamo che in B la continuità è fondamentale. Il mister ha detto tante volte, così come tra di noi ce lo siamo detti, che dobbiamo dare questa continuità di prestazioni e risultati. Non è stata la nostra miglior partita e non era facile, ma dobbiamo dimostrare anche questo, grande carattere”, ha concluso il difensore.