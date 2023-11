Sampdoria-Palermo, Buttaro c’è: i convocati di mister Corini

Sono ventidue i rosanero che andranno a Genova

Il Palermo si prepara a scendere in campo allo stadio “Marassi” per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero affronteranno la Sampdoria di Andrea Pirlo in una sfida dal sapore di Serie A.

L’allenatore Eugenio Corini ha convocato ventidue calciatori rosanero per la gara di domani contro i blucerchiati. Il tecnico dei siciliani ritrova Alessio Buttaro dopo un lungo infortunio. Assenti solo gli infortunati: Di Mariano, Coulibaly e Vasic.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i giocatori rosanero convocati per la trasferta di Genova.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson