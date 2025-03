Sampdoria-Palermo, emergenza in difesa per i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare a Marassi, contro la Sampdoria, in un match che sa tanto di Serie A. La compagine guidata da Alessio Dionisi, a partire dalle 17.15, scenderà in campo contro i blucerchiati per cercare di consolidare un percorso di continuità di risultati e di prestazioni. La sfida con la squadra di mister Leonardo Semplici al “Ferraris” non sarà di certo facile, così come ha anticipato lo stesso Dionisi nella consueta conferenza stampa prima della partita.

I padroni di casa, a tal proposito, sono reduci dal pareggio esterno contro il Bari. Ma più in generale, nelle ultime cinque partite giocate, la Sampdoria ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’obiettivo dei blucerchiati è quello di avvicinarsi e raggiungere nuovamente la zona playoff della classifica. Attualmente, infatti, il club ligure è a quota 30 punti in quindicesima posizione nella graduatoria di Serie B.

Il Palermo arriva al match di Genova da una vittoria casalinga convincente contro il Brescia. Anche i rosanero, nelle precedenti cinque partite prima di oggi, hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta (quattro risultati utili di fila). Il club di viale del Fante, con 38 lunghezze, ha riacciuffato l’ottavo gradino della classifica e per ora il quarto posto dista 5 punti (Catanzaro 43). Il match d’andata, giocato al “Barbera” il 24 novembre 2024, terminò 1-1 con le reti di Tutitno e Di Francesco.

Sampdoria-Palermo: le probabili formazioni

Il tecnico dei blucerchiati schiera i suoi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Cragno, mentre Meulensteen e Ricci agiranno sulla linea del centrocampo davanti la difesa. Il terminale offensivo sarà Niang e alle sue spalle ci saranno Sibilli e Oudin con ogni probabilità.

Modulo speculare per l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi. Con le assenze di Ceccaroni e di Nikolaou, Diakité dovrebbe giocare nei tre dietro. Blin e Gomes saranno in mediana, Di Francesco ancora sulla corsia mancina. Dietro Pohjanpalo torna Brunori, che sarà affiancato da Verre.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto; Sibilli, Oudin; Niang.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Magnani, Baniya; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.