 Torrente in piena nel Messinese, cento campeggiatori isolati
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San Fratello, torrente in piena: cento campeggiatori isolati – Video

In azione i vigili del fuoco
MALTEMPO
di
1 min di lettura

SAN FRATELLO – Per la pioggia e un torrente in piena, 100 campeggiatori sono isolati nei boschi di San Fratello.

In azione i vigili del fuoco con l’elicottero, squadre ordinarie e sommozzatori per portare loro i soccorsi per le operazioni di recupero delle persone rimaste bloccate.

I vigili del fuoco li hanno trasportati nell’area “campi verdi” dove sono state affidate al personale sanitario. Sul posto, oltre la presenza dell’elicottero dei vigili del fuoco, anche la squadra TAS2 di Catania, 3 moduli del nucleo Contrasto rischio acquatico basico da Messina, Ragusa e Catania, i sommozzatori di Reggio Calabria, la squadra del distaccamento di Sant’Agata Militello e diversi volontari di Protezione civile.

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