San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindaco

Al centro del progetto un modello amministrativo basato sul dialogo

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Luca Rapisarda annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dà avvio a un progetto politico e civico fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e su una rinnovata responsabilità amministrativa. Figura da anni attiva nella vita pubblica locale, Rapisarda porta con sé un percorso di esperienza maturato nel tempo, unito alla volontà di offrire alla città una visione concreta e inclusiva di governo.

La sua discesa in campo nasce dall’esigenza di rispondere alle sfide che attendono San Giovanni La Punta, uno dei comuni più dinamici dell’area etnea, chiamato oggi a compiere scelte strategiche per il proprio sviluppo.

Da dove nasce la candidatura

“La mia candidatura – dichiara Rapisarda – nasce dall’ascolto quotidiano dei cittadini, delle famiglie, dei professionisti e delle associazioni. Credo in una città che torni ad essere protagonista delle proprie scelte, dove le istituzioni siano realmente al servizio della comunità”.

“La mia disponibilità a mettermi in campo non nasce da un’ambizione personale, ma da un percorso politico condiviso – prosegue -. È il frutto dell’appoggio dei gruppi consiliari di Forza Italia, Forza Punta, del movimento giovanile di Forza Italia e dei gruppi civici puntesi che in questi mesi si sono riconosciuti in un progetto serio e concreto per la nostra città”.

Il progetto politico

“Credo in una politica che faccia la differenza non solo sul territorio e per i cittadini, ma anche nel metodo e nell’approccio tra le forze politiche. Una politica che costruisce, che dialoga, che unisce”, aggiunge Rapisarda.

Al centro del progetto vi è il rafforzamento degli strumenti di partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali. Un modello amministrativo aperto, basato sul dialogo costante con il territorio, capace di valorizzare competenze, idee e buone pratiche già presenti nella comunità puntese.

Le priorità programmatiche anticipate riguardano il sostegno alle fasce più deboli e il rilancio delle politiche sociali, la valorizzazione dell’identità e della cultura locale. La gestione trasparente ed efficiente delle risorse comunali. E una particolare attenzione al mondo associativo, alla coesione sociale e alla qualità dei servizi essenziali.

Una candidatura di servizio

“La mia è una candidatura di servizio: sono pronto a correre insieme a tutti coloro che vorranno sostenere questo progetto, perché uniti siamo una forza trainante per gli interessi dei cittadini”, sottolinea Rapisarda.

Allo stesso tempo, con chiarezza e senso di responsabilità, aggiunge: “Se dal confronto tra tutte le forze del centrodestra dovesse emergere un candidato unitario, realmente condiviso e capace di rappresentare questa visione comune, il mio impegno non verrà meno. Mettere davanti l’unità del centrodestra e il bene della città viene prima di qualsiasi nome, incluso il mio”.

Nei prossimi mesi il percorso si aprirà al contributo di cittadini, associazioni e forze civiche, costruendo insieme una proposta amministrativa condivisa e vicina alle reali esigenze della città.

“San Giovanni La Punta – conclude Rapisarda – ha bisogno di una visione chiara, di serietà e di impegno. Insieme possiamo costruire una città più giusta, moderna e vicina alle persone”.