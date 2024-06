San Giovanni la Punta, risolta la vertenza dei lavoratori Multiservizi

I 21 operatori torneranno in servizio del primo luglio

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Si chiude positivamente la vertenza per i 21 lavoratori in forza presso la Puntese Multiservizi. Il rientro al lavoro di tutti gli operatori è previsto già dal primo luglio.

La vertenza è stata seguita dalla Filcams CGIL e dalla FLAI CGIL di Catania che si dicono soddisfatti per “quello che sembrava un traguardo lontano e invece si è trasformato in un esito positivo, raggiunto a breve termine”, e che arriva dopo un accordo per 13 settimane di cassa integrazione.

Per i segretari provinciali della Filcams Cgil, Giuseppe Grillo e Giuseppe D’Amico della Filcams, e Giuseppe Glorioso e Nunzio Cinquemani, rispettivamente segretario generale e provinciali della Flai Cgil, “è il momento della soddisfazione”.

La Puntese Multiservizi si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e la gestione del verde pubblico del Comune di San Giovanni La Punta.