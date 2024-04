Nessuna persona coinvolta, l'area è stata transennata

SAN GIUSEPPE JATO – E’ crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione a San Giuseppe Jato (Palermo) in via Caruso Spinelli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco Giuseppe Siviglia. Per precauzione sono stati evacuati alcuni edifici vicini. L’area è stata transennata.