San Vito Lo Capo, controlli in spiaggia contro l’ombrellone selvaggio

I militari hanno rimosso lettini e sdraio che impedivano l'accesso al mare

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Lotta all’abusivismo: controlli a tappetto sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Trapani, in collaborazione con i colleghi della Delegazione di Spiaggia di San Vito, hanno effettuato controlli volti a reprimere l’occupazione abusiva, e non autorizzata, di tratti di spiaggia libera da parte di concessionari di attività commerciali per la locazione di attrezzature balneari rimuovendo lettini, sdraio e ombrelloni piazzati sulla battigia che nei fatti impedivano l’accesso al mare.

Protagonisti del blitz, durato due giorni pieni, più di venti militari ed un mezzo navale sempre presente in mare. L’attività, iniziata in piena notte, ha consentito di effettuare, senza soluzione di continuità, un controllo periodico e costante dell’intera spiaggia libera di San Vito Lo Capo, impedendo l’accesso e l’abusivo posizionamento di attrezzature balneari prima che le stesse vengano locate/affittate dai clienti/turisti, evitando un’occupazione non autorizzata di porzioni di spiaggia libera e consentendo la fruizione del litorale nel rispetto delle vigenti normative di settore e delle prescrizioni contenute nelle concessioni rilasciate dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.