“San Vito Lo Capo, quella strana ‘macchia’: qualcuno faccia qualcosa”

Riceviamo da un lettore questo testo con le foto

“Siamo in vacanza dal 8 agosto a San Vito Lo Capo in 20 persone, 5 famiglie, provenienti dalla Campania, che non è esente da problemi ambientali, ma ritengo che sia doveroso segnalare la macchia, acqua verde scuro, odore brutto e a tratti marrone, ieri 14 agosto, nella spiaggia principale di San Vito Lo Capo veramente molto strana, non è “poseidonia” sentendo i cittadini del posto e chiamando la Guardia Costiera anche loro non sanno darsi la giusta spiegazione.

Chiedo da cittadino, attento alla tutela dei nostri territori e bellezze naturali, uniche nel modo, le dovute e necessari verifiche della situazione e semmai ci fossero scarichi abusivi o malfunzionamento di qualche depuratore? Rafforzare anche i controlli delle tante barche che riversano di tutto a mare e a riva si ritrovano, scarto di alimenti consumati (limone, anguria e altro) e plastiche domestiche da Pic nic da yacht (bicchieri, piatti e altro)”. Alberto Patruno