Sanità, Romano (Nm): “Ecco l’emendamento per la stabilizzazione”

Approvato l’emendamento per valorizzare l’esperienza maturata nel Servizio sanitario nazionale

ROMA – Via libera all’emendamento per il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa del Servizio sanitario nazionale, in linea con gli obiettivi del Pnrr. A darne notizia è il deputato Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati e capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera.

Cosa prevede la norma sulla stabilizzazione del personale sanitario

La norma prevede la stabilizzazione di personale che ha maturato esperienze significative all’interno del sistema sanitario pubblico. In particolare, saranno possibili procedure selettive riservate fino al 50% dei posti disponibili per chi abbia svolto almeno 18 mesi di servizio negli ultimi cinque anni, anche non continuativi.

Prevista inoltre una stabilizzazione, con colloquio selettivo non comparativo, per chi abbia maturato almeno 24 mesi di servizio continuativo, anche con contratti flessibili.

I nuovi oneri

Dal punto di vista finanziario, il provvedimento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché le assunzioni avverranno nei limiti delle risorse già disponibili e dei fabbisogni di personale.

“È un grande risultato che ho fortemente voluto – afferma Romano – per modernizzare e rendere più efficace il sistema sanitario pubblico, valorizzando il contributo dei tanti professionisti, soprattutto giovani, che hanno già dimostrato il loro valore”.