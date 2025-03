Sanità, Faraone (Italia Viva): “Il direttore dell’Asp di Trapani si dimetta”

Convocata una conferenza stampa

PALERMO – Lunedì 24 marzo, alle ore 16, davanti la sede dell’Asp di Trapani (via Mazzini 1), Italia Viva terrà una conferenza stampa. Per chiedere le immediate dimissioni del direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce. E di tutti i responsabili dei ritardi nella refertazione degli esami istologici.

Ci saranno Davide Faraone, deputato e vice-presidente di Italia Viva, la senatrice di Iv Dafne Musolino, il componente dell’esecutivo regionale Fabrizio Micari. E i dirigenti di Italia Viva Trapani.

“Il nostro auspicio è di andare a Trapani solo per un caffè”, dichiara Faraone. “Prima della conferenza stampa per chiederne le dimissioni, vorremmo apprendere che Croce si è già dimesso o sia stato revocato dal presidente della regione Schifani, il primo responsabile di questa tristissima storia”, conclude.