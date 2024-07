La nota di Pogliese e Cannella

PALERMO – “Apprendiamo da organi di informazione che sarebbe stata predisposta dal Dipartimento della Salute una manovra per la riorganizzazione del sistema sanitario e ospedaliero della Regione Siciliana. Si tratta certamente di un tema sensibile che per sua natura necessita di grande attenzione. Stupisce quindi che una manovra o un piano di revisione delle strutture ospedaliere venga predisposto e annunciato senza un confronto interno alle forze politiche parlamentari che rappresentano le istanze e i bisogni dei territori”.

Lo dichiarano in una nota i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella secondo i quali “occorre sul tema un momento di confronto serio e approfondito per arrivare ad una sintesi che abbia come obiettivo la salvaguardia della salute dei cittadini e l’efficienza delle strutture sanitarie”.