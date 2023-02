Sanità, Fials: “Domani in piazza contro i tagli alla sanità pubblica”

Oggi l'incontro con l'assessore Volo sui precari: "Temiamo gravi conseguenze"

PALERMO – La Fials Confsal scenderà in piazza domattina davanti all’assessorato regionale alla Salute, a Palermo, per chiedere lo stop ai tagli alla sanità pubblica. Sarà presente anche il segretario nazionale Giuseppe Carbone oltre al segretario regionale Sandro Idonea. La Fials scenderà in piazza anche per rivendicare la proroga dei contratti dei precari covid in scadenza domani e l’avvio delle procedure di stabilizzazione.

Oggi l’assessore Volo ha incontrato i sindacati a Palermo: “È emersa una situazione di grave incertezza – dicono Sandro Idonea e Agata Consoli della Fials Sicilia – non ci sono risorse e non si potrà assumere nessuno. Le proroghe per gli operatori sanitari e amministrativi possono avvenire solo se occupano un posto vacante in pianta organica, ma restano esclusi quelli di ruolo tecnico e professionale. Temiamo si verifichi una grave situazione non appena cesserà il loro servizio. Riteniamo sia possibile soprassedere per un anno ai licenziamenti utilizzando i soldi del decreto Calabria che per la sanità siciliana stanzia 20 milioni”.

Altro tema sul tavolo è il destino del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. “Confidiamo nelle rassicurazioni dell’assessore Volo – dicono Giuseppe Forte e Antonino Ruvolo della Fials – nell’ultimo incontro con i sindacati aveva ribadito l’intenzione per il momento di scongiurare la chiusura del reparto. Non capiamo quindi la ragione del trasferimento di quattro operatori sanitari verso il pronto soccorso di Villa Sofia. Non vorremmo che sia in atto il tentativo di depotenziare un reparto per realizzare di fatto le condizioni per l’accorpamento delle due strutture. Auspichiamo che l’assessore faccia chiarezza su questo aspetto”