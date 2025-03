Sanità, il M5s chiede una seduta urgente dell’Ars a Galvagno

La lettera del capogruppo Antonio De Luca

PALERMO – “Una seduta d’aula speciale e urgente all’Ars sul disastro sanità. Il Governo deve dire con chiarezza ai siciliani cosa intende fare per arginare la catastrofe in corso che gli incresciosi fatti che giorno dopo giorno si verificano da un capo all’altro della Sicilia documentano impietosamente”.

È questo il senso della richiesta che il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, ha inviato al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno per richiedere un dibattito in Parlamento alla presenza del Presidente della Regione, dell’assessore alla Salute e dell’esecutivo tutto.

“L’enorme, inaccettabile scandalo del mostruoso ritardo nella refertazione degli esami istologici all’Asp di Trapani – afferma Antonio De Luca – non è che l’ultimo episodio del film dell’orrore che quotidianamente sono costretti a vivere tantissimi siciliani. Basti ricordare, a titolo esemplificativo, la frattura alla gamba trattata all’ospedale di Patti col cartone, la bambina di Partinico rimasta senza il dispositivo di controllo della glicemia, l’uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di intervento chirurgico, le infinite liste d’attesa per visite e ricoveri”.

“E ancora le bacchettate della Corte dei Conti sui posti letto di terapia intensiva e semintensiva, il caos della cardiochirurgia pediatrica, il monitoraggio sui LEA del ministero della Salute che ci relega al terzultimo posto in Italia. E si potrebbe continuare ben oltre questi che sono solo recentissimi fatti. Se il governo fosse stato attivo per risolvere i problemi come lo è stato nella lottizzazione dei posti di potere di Asp e aziende ospedaliere, sicuramente non saremmo in queste condizioni. Schifani finora è stato bravo solo ad annunciare pezze tardive e a chiedere scusa dopo i fattacci. Le scuse non bastano, men che meno le promesse, ci vogliono i fatti. Vengano a dirci in Parlamento quali e come vogliono farli”.