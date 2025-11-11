Ha ricevuto le consegne dai direttori sanitario e amministrativo

SIRACUSA – Si è insediata questa mattina Chiara Serpieri. E’ il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Siracusa. La nomina è avvenuta con decreto assessoriale numero 28 del 7 novembre 2025 dell’assessorato per la Salute della Regione.

Serpieri ha ricevuto le consegne dal direttore sanitario Salvatore Madonia e dal direttore amministrativo Ornella Monasteri. La direzione aziendale ha poi avuto un primo confronto sulle priorità gestionali e organizzative. E’ avvenuto nella sede della direzione generale.

Al personale chiesta la “massima collaborazione”

Serpieri ha rivolto un messaggio di saluto a tutto il personale: “Il mio impegno primario sarà volto ad assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell’Asp. A tutela della salute pubblica e del buon andamento dell’istituzione – ha assicurato -. Confido nella massima collaborazione di tutto il personale, in ogni ruolo e livello, con l’auspicio di una fattiva e leale cooperazione da parte di tutte le componenti aziendali”.

Chiara Serpieri, 66 anni, di Napoli, ha al suo attivo la direzione generale di diverse Aziende sanitarie, ultima della Asl VCO – Verbano Cusio Ossola in Piemonte, e riveste l’incarico di coordinatore regionale Piemonte della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e di membro del coordinamento sulle politiche del Personale della medesima federazione.

