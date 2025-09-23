Sanità, ok della commissione Salute alla nuova rete ospedaliera

Il parere favorevole dei deputati è arrivato a maggioranza

PALERMO – Via libera da parte della commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana al piano di revisione della rete ospedaliera nell’Isola. Il parere favorevole da parte dei deputati è arrivato a maggioranza.

Il documento, a questo punto, tornerà sul tavolo della giunta regionale per l’approvazione definitiva e, a seguire, sarà inviato al ministero della Salute.

Laccoto: “Passo avanti verso l’efficentamento del sistema”

“Si conclude un percorso intenso, nato dalla condivisione promossa dal governo regionale con le Asp, i sindacati e i sindaci delle province siciliane – dice il presidente della commissione Sanità Giuseppe Laccoto -. Al di là delle diverse posizioni politiche, desidero ringraziare tutti i componenti della commissione Salute per la maturità dimostrata e per l’impegno comune volto al miglioramento dei servizi sanitari della nostra Regione”.

“Un sentito ringraziamento va al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore Daniela Faraoni per la disponibilità e il dialogo costanti, la partecipazione e lo spirito di condivisione mostrati”, aggiunge Laccoto che poi continua: “La nuova rete ospedaliera non risolve da sola i problemi della sanità siciliana, ma rappresenta un passo importante verso l’efficientamento del sistema, ponendosi in continuità e in integrazione con il percorso di potenziamento dei servizi territoriali. L’obiettivo è costruire un modello sanitario che funzioni come un unico sistema, in cui ospedali, territorio e strutture intermedie operino in stretta sinergia”.