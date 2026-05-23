Sanità, a Palermo il congresso nazionale dei chirurghi ospedalieri

I lavori si svolgeranno dal 25 al 27 maggio presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine

PALERMO – Dal 24 al 27 maggio il 44° Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Al centro arte, tecnologia, giovani, formazione e futuro della chirurgia ospedaliera.

Palermo, 22 maggio – Si apre domenica 24 maggio, con la cerimonia inaugurale al Politeama Garibaldi di Palermo, il 44° Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, il principale appuntamento annuale della chirurgia ospedaliera italiana. I lavori congressuali si svolgeranno dal 25 al 27 maggio presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine.

Sanità, a Palermo il congresso nazionale Acoi

Il titolo scelto per l’edizione 2026, “La chirurgia tra arte e tecnologia. Perché crederci ancora”, indica il cuore del confronto: il rapporto tra gesto chirurgico, giudizio clinico, innovazione tecnologica, formazione, responsabilità professionale e qualità delle cure.

Per quattro giorni chirurghi ospedalieri, specializzandi, relatori, società scientifiche, istituzioni e rappresentanti del mondo sanitario si confronteranno sui principali temi che attraversano oggi la professione: chirurgia robotica, intelligenza artificiale, realtà aumentata, simulazione, sale operatorie digitali, reti chirurgiche, volumi, esiti, responsabilità professionale, urgenza, oncologia, formazione e sicurezza dei percorsi di cura.

La cerimonia inaugurale prevede gli interventi dei presidenti del Congresso Antonello Mirabella e Pierenrico Marchesa, del presidente onorario Vincenzo Mandalà e l’apertura ufficiale del presidente nazionale ACOI Vincenzo Bottino.

L’appuntamento di Palermo rappresenta un passaggio significativo per la comunità chirurgica italiana, chiamata a discutere il proprio futuro in una fase di forte trasformazione dei sistemi sanitari, segnata da nuove tecnologie, crescente complessità dei pazienti, carenza di professionisti e necessità di rendere più omogenei e misurabili i percorsi assistenziali.

Innovazione e formazione

Ampio spazio sarà dedicato all’innovazione tecnologica, alla formazione dei giovani chirurghi, alla chirurgia d’urgenza, alle reti chirurgiche e al rapporto tra Hub e Spoke, volumi, esiti e competenze. La scelta di Palermo e della Sicilia come sede congressuale richiama anche il tema della sanità nei territori complessi: prossimità delle cure, continuità dei percorsi e capacità delle reti di accompagnare il paziente verso il centro più adeguato.

Il Congresso gode del patrocinio di Regione Siciliana, Città di Palermo, Comune di Isola delle Femmine e Confcommercio Palermo.

Il 44° Congresso Nazionale ACOI si propone come uno dei momenti più rilevanti dell’anno per la chirurgia italiana. Il messaggio è chiaro: credere ancora nella chirurgia significa investire sui professionisti, sui giovani, sulle reti, sulla tecnologia utile, sulla formazione vera e sulla qualità dei percorsi di cura.

La chirurgia tra arte e tecnologia, oggi, è chiamata a una sfida decisiva: innovare mantenendo vivo il rapporto umano con il paziente, misurare gli esiti, formare nuove generazioni di chirurghi capaci di affrontare complessità clinica, responsabilità e cambiamento.