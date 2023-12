Sanità, proroga dei precari. Cisl Fp Sicilia: “Ottimo, ma non basta”

"Faremo ancora pressing"

PALERMO – Un passo avanti per l’eliminazione del precariato. La Cisl Fp Sicilia esulta per la proroga dei contratti a tempo determinato dei precari della sanità, ma al tempo stesso comunica che continuerà a far pressing per far sì che la posizione di tutti gli operatori sanitari venga stabilizzata.

“Con l’emanazione della direttiva sulla proroga dei contratti a tempo determinato dei precari della sanità, da noi fortemente sostenuta, è stato compiuto un ulteriore passo per l’eliminazione del precariato”, sostengono Paolo Montera e Marco Corrao, rispettivamente segretario generale e regionale con delega alla Sanità della Cisl Fp Sicilia.

Ma, per Montera e Corrao, non basta: “Da tempo sollecitiamo l’aumento dei tetti di spesa necessario affinché tutti gli operatori sanitari vedano garantito il diritto alla stabilizzazione. In tal senso, come sindacato, continueremo la nostra azione di pressing”, concludono.