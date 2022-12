Sanità, Schifani: “Ridurremo le liste d’attesa in Sicilia”

L'intervento del presidente della Regione in aula all'Ars nel corso del dibattito sulle variazioni di bilancio

“Confermo il mio impegno per individuare le coperture finanziarie necessarie a ridurre i tempi delle liste di attesa nella sanità siciliana: su questo tema sarò sempre pronto al dialogo”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani intervenendo in aula all’Ars nel corso del dibattito sulle variazioni di bilancio. Schifani ha risposto all’intervento del parlamentare regionale del Pd Antonello Cracolici che pochi minuti prima aveva sollecitato l’intervento del governo sulle liste d’attesa, ricordando anche la vicenda del Policlinico di Palermo dove due padiglioni attendono da mesi la conclusione dei lavori per poter usufruire di nuovi reparti. A questo proposito Schifani ha assicurato che “entro l’anno farà un nuovo sopralluogo per verificare la situazione”.