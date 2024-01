Sanità, incontro in assessorato: serve tempo per le nuove assunzioni

Lo riferiscono i sindacalisti del Nursind

PALERMO – Per delle nuove assunzioni nella sanità siciliana bisognerà attendere sia l’aumento dei tetti di spesa che la nomina dei direttori generali. Un doppio iter che, spera il Nursind Sicilia, si concluda velocemente per dare “servizi efficienti” ai cittadini.

I membri del sindacato infermieristico ne hanno discusso in un incontro presso l’assessorato alla Salute, in cui erano presenti l’assessore regionale Giovanna Volo e, per il sindacato, Salvatore Vaccaro, Alfredo Guerriero, Salvatore Terrana e Massimo Latella. Sulle nomine dei direttori generali, invece, è intervenuto il governatore Renato Schifani durante un convegno sull’emergenza sanità a Palazzo dei Normanni.

“Diamo servizi efficienti ai cittadini”

“Il potenziamento dell’organico delle aziende sanitarie e ospedaliere scatterà dopo l’aumento dei tetti di spesa e la nomina dei direttori generali”, riferisce il Nursind (intanto sono stati resi noti gli idonei al ruolo di direttore amministrativo e direttore sanitario). “Il sindacato – proseguono – auspica che l’iter, legato al risanamento dei conti della sanità, si concluda al più presto permettendo finalmente di iniziare una programmazione che consenta di fornire servizi efficienti al cittadino. L’assessorato ha ribadito il suo impegno a conformarsi a quanto stabilito dalla contrattazione. Abbiamo ribadito con forza l’importanza di intervenire sulle dotazioni organiche, evidenziando che secondo le stime attuali mancano circa 3.500 infermieri e 2.000 operatori sociosanitari”.