Il racconto choc dell'inviata del programma condotto da Caterina Balivo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 22 febbraio all’interno di una galleria. Coinvolte una troupe Rai e la band pisana Animeniacs, dirette a Sanremo per gli eventi collegati al Festival in programma da martedì 24 febbraio.

Il sinistro, avvenuto durante il trasferimento da Genova, ha interessato il van del programma di Rai 1 “La Volta Buona” e l’auto del gruppo musicale, provocando momenti di forte tensione ma senza conseguenze fatali.

Sul mezzo dell’emittente pubblica viaggiavano quattro persone: l’inviata Rosanna Cacio, un film maker e due autori.

Sanremo, incidente per la troupe de “La Volta Buona”

A ricostruire l’accaduto è stata la stessa giornalista, che ha parlato di un impatto violento avvenuto in galleria. Secondo quanto riferito, il van avrebbe tamponato un altro veicolo che, a seguito dell’urto, si è ribaltato.

“Tanta paura ma alla fine, ringraziando il cielo, è andato tutto bene – ha dichiarato Rosanna Cacio a “Il Tirreno” – (…) Il nostro autista andava un po’ veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po’ più piano”.

“In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato – ha proseguito – Le foto parlano chiaro. Ho chiamato i soccorsi. Sono rimasta sorpresa di come i vigili del fuoco e la polizia ci abbiano assistito subito”.

Rosanna Cacio: “Situazione agghiacciante”

“Purtroppo i ragazzi della band erano rimasti intrappolati dentro la loro auto – ha raccontato l’inviata Rai – Tre ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori, mentre una ragazza è rimasta incastrata dentro, liberata dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure”.

“Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante – ha spiegato – Poi, nel pomeriggio, ho sentito Daniel Fantini (cantante degli Animeniacs, ndr) e mi ha detto che avrebbero suonato comunque anche tutti incerottati col collare”.

La band musicale si è esibita nonostante le lesioni

Nonostante le lesioni riportate – tra cui una frattura vertebrale per il cantante Daniel Fantini e lo stesso tipo di infortunio per un’altra componente del gruppo, che sarà sottoposta a intervento chirurgico – gli Animeniacs hanno confermato la loro partecipazione allo show organizzato da Mondadori e TV Sorrisi e Canzoni, esibendosi poche ore dopo l’incidente.

Rosanna Cacio ha condiviso tra le Instagram Stories alcuni video girati all’interno della galleria dopo l’incidente. Poi si è immortalata davanti al Teatro Ariston. “Volevo ringraziarvi tutti per i messaggi che sono arrivati. Siamo arrivati a Sanremo e stiamo tutti bene”, ha rassicurato.

