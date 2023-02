Sanremo, orgoglio palermitano: sul palco ci sarà Angelo Duro

L'annuncio è stato dato da Amadeus durante Viva Rai2

PALERMO – Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2023. Amadeus, che sarà anche quest’anno direttore artistico, sta annunciando gli ospiti che lo accompagneranno in questo viaggio. Tra loro, come annunciato dallo stesso Amadeus durante il programma Viva Rai2 condotto da Fiorello, ci sarà il comico Angelo Duro.

Angelo Duro ha anche pubblicato sui social un post con la solita ironia che lo contraddistingue: “Sapevo che sarebbe successo – si legge -. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io – continua Duro – col ca**o che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fottuto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita sucare. Ho vinto io. Ora continuate a sucarmela forte. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente – conclude il comico -, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.