Sant’Agata, reliquie esposte in Cattedrale per tutto il Giubileo agatino

CATANIA – Le reliquie di Sant’Agata saranno esposte alla venerazione dei fedeli per tutta la durata del Giubileo agatino. Lo rende noto l’Arcidiocesi, precisando che le sacre reliquie della Patrona sono già state collocate nella Cappella di Sant’Agata all’interno della Cattedrale.
Un’occasione di particolare intensità spirituale per i devoti, che potranno raccogliersi in preghiera davanti ai segni della martire catanese nel corso dell’anno giubilare proclamato dalla Santa Sede per fare memoria dei 900 anni dal rientro delle stesse reliquie da Costantinopoli.
È stato tuttavia comunicato che, in alcuni periodi, le reliquie potrebbero non essere presenti in Cappella perché impegnate nella peregrinatio programmata per le visite nelle comunità del territorio.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti religiosi legati al Giubileo agatino, che sta coinvolgendo l’intera comunità diocesana in un percorso di fede e devozione nel segno della Santa Patrona.
In passato, era stato il compianto monsignor Gaetano Zito, storico della Chiesa e vicario episcopale per la Cultura dell’arcivescovo Salvatore Gristina, a lanciare l’idea di far sì che le reliquie della patrona catanese rimanessero esposte in maniera permanente alla venerazione dei devoti.