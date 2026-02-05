Sant’Agata, Schifani al pontificale: “Sosterremo chi è in difficoltà”

Il presidente, nel pomeriggio, sarà a Ognina per un sopralluogo dopo il Ciclone

CATANIA – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato questa mattina al solenne pontificale in onore di Sant’Agata, patrona di Catania, celebrato in Cattedrale dall’arcivescovo Luigi Renna e dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi e vescovo emerito di Gozo, a Malta.

“Anche quest’anno ho voluto essere presente alle celebrazioni per la patrona di Catania, manifestazione di fede e di grande partecipazione popolare. Un momento di riflessione spirituale che fortifica in me l’impegno a sostenere quanti si trovano in condizioni di disagio e di difficoltà”, ha dichiarato Schifani.

Il presidente ha rivolto un pensiero particolare ai territori colpiti dal ciclone Harry. “Il mio pensiero va in particolare ai residenti di Niscemi e a quanti hanno subìto danni rilevanti alle proprie abitazioni e alle loro attività imprenditoriali a causa della violenza del ciclone. A tutti dico che non saranno lasciati soli. Stiamo lavorando senza sosta per portare ristori e aiuti e porre le basi affinché i nostri territori e la nostra gente si rialzino e siano sicuri”, ha aggiunto.

Schifani ha inoltre richiamato l’esortazione dell’arcivescovo Renna rivolta alla città. “Raccolgo l’invito a dire no alla violenza e ad agire con lungimiranza per lo sviluppo della Sicilia e dei siciliani. Sono valori fondamentali che ispirano la mia azione politica. La nostra Isola sta crescendo, continuiamo a lavorare con grande determinazione e supereremo anche questo momento di difficoltà causato da fenomeni naturali che hanno colpito il nostro territorio”, ha affermato.

Alla funzione hanno preso parte anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, il prefetto di Catania Pietro Signoriello, il sindaco Enrico Trantino, oltre a parlamentari europei, nazionali e regionali e ad altre autorità civili, religiose e militari.

Al termine del pontificale, il presidente della Regione si è recato a Siracusa per un sopralluogo nelle aree colpite dal ciclone Harry. Con lui il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il dirigente generale del Dipartimento tecnico Duilio Alongi.

Nel pomeriggio Schifani visiterà contrada Ognina per verificare i danni ai lidi e alla strada litoranea interessata dalle mareggiate, quindi via Riviera Dionisio il Grande, dove è crollato un muraglione sotto alcuni edifici sgomberati. Alle 16 è previsto un incontro in Prefettura con le autorità locali, al termine del quale si terrà un punto stampa con i giornalisti.

Così come stabilito dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, d’intesa con il prefetto di Catania Pietro Signoriello, quest’anno, il tradizionale ricevimento del 5 febbraio, in occasione delle celebrazioni agatine, nel complesso che accoglie la Prefettura e la sede catanese dell’Assemblea Regionale Siciliana non avrà luogo in segno di solidarietà e vicinanza con i cittadini dei territori colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, ma oggi pomeriggio, durante la processione della Patrona di Catania, la sede dell’ARS di via Etnea rimarrà comunque aperta alla CITTÀ rispettando i necessari criteri di sicurezza. Il presidente Galvagno, come sempre, offrirà a Sant’Agata l’omaggio floreale