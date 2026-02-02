Sant’Agata, ‘Un gesto per Catania’: tre ragazzi sulla Carrozza del Senato

Saranno due allunne e un alunno catanesi

CATANIA – Educazione civica, gentilezza e amore per Catania sono gli elementi principali alla base del progetto “Un gesto per Catania”, che porterà per la Festa di Sant’Agata 2026 due alunne e un alunno catanesi a salire domani mattina sulla carrozza del Senato, al posto di sindaco e amministratori.

Un gesto simbolico e particolarmente rappresentativo che rinnova anche quest’anno un’idea e un’azione amministrativa portate avanti dal sindaco Enrico Trantino sin dal suo insediamento al Palazzo degli Elefanti: mettere al centro i più giovani come esempio di cittadinanza attiva e amore per la città.

Con la collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, retto da Andrea Guzzardi, è stato realizzato il progetto di educazione civica “Un gesto per Catania”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Ciascuno degli undici istituti partecipanti ha avuto l’opportunità di raccontare, attraverso un piccolo gesto concreto, valori come il rispetto, la gentilezza e l’inclusione.

I sessanta elaborati presentati – tra video della durata massima di due minuti, fotografie o disegni accompagnati da un breve testo – sono stati valutati da un’apposita commissione che ha selezionato i tre lavori ritenuti più significativi per valore educativo e messaggio trasmesso.

Nelle prossime settimane sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati realizzati dagli studenti, una testimonianza dell’impegno e della creatività dimostrati. A ciascun alunno e istituto coinvolto sarà consegnato un attestato di partecipazione, come “riconoscimento per l’attività svolta e per il contributo offerto alla crescita civica della comunità.