Santanchè a Catania: “Rilanciare l’Etna e i porti turistici”

"Occhio anche al turismo enogastronomico"

CATANIA – “Quando si va in giro per il mondo ti fanno pagare anche per vedere i vulcani finti, qua c’è quello vero: l’Etna, che oggi abbiamo sentito ‘rumoreggiare’. L’ho trovato anche un omaggio perché per chi come me non è abituato è una bella musica. Bisogna rilanciare l’Etna, la nostra identità, che è un vulcano assolutamente importante, ma penso al turismo enogastronomico”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di Etna forum a Ragalna, sottolineando anche la necessità di “lavorare in Sicilia anche sui porti turistici perché sono assolutamente fondamentali, sono degli hub turistici, sono delle porte”.

“L’anno scorso, a consuntivo – ha aggiunto la ministra – ci sono stati 5,7 milioni di turisti in Sicilia, 17,3 milioni di presenze. I turisti hanno lasciato nell’isola oltre 2 miliardi di spesa. Insomma, la Sicilia ha tutto: è un luogo meraviglioso che riunisce la cultura, l’arte, il cibo, la storia, il mare. C’è veramente tutto. Bisogna tutti fare uno sforzo perché il nostro grande obiettivo è che il turismo diventi la prima industria della nostra nazione”.