Santo Castiglione alla guida dell’Ast: gli auguri dell’Ugl

Il catanese prende il posto di Gaetano Tafuri.

Sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda Siciliana Trasporti, che vede alla guida il catanese Santo Castiglione, interviene con una nota il segretario della Ugl di Catania Giovanni Musumeci. “Nel complimentarci con la Regione Siciliana per la scelta, vogliamo formulare le migliori congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al presidente Castiglione che, negli anni, abbiamo apprezzato come assessore del Comune di Catania, presidente dell’Autorità portuale e nei vari ruoli istituzionali che ha ricoperto nel nostro ambito locale. Siamo certi che l’esperienza acquisita nel tempo, unita alla passione che ha contraddistinto sempre l’operato dell’amministratore, saranno ulteriore linfa vitale per l’Ast chiamata a potenziare i servizi per la collettività e continuare il percorso avviato dal presidente uscente Gaetano Tafuri che ringraziamo. In quest’ottica, non c’è dubbio che la Ugl etnea sosterrà l’azione del Cda subentrante nel pieno interesse dei lavoratori e dei cittadini che meritano di fruire di un servizio di trasporto pubblico locale efficiente.”