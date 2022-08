Sarà 196sports a trasmettere la stagione di Serie C all’estero

Lega Pro e Eleven Sports, hanno confermato alla società statunitense Mister C LLC il mandato della distribuzione oltre i confini dell’Italia.

CATANIA. Dopo la sottoscrizione del contratto per la stagione 2021-2022 Lega Pro, proprietaria del canale Serie C Tv, e la distributrice generale Eleven Sports, hanno confermato alla società statunitense Mister C LLC il mandato della distribuzione oltre i confini dell’Italia di tutte le oltre 1100 partite del campionato di Serie C, play off e play out compresi, nonché della Coppa Italia Serie C, così da raggiungere tutti gli appassionati della Serie C italiana ovunque siano nel mondo.

La Lega Pro nella stagione 2022/23 vedrà scendere in campo club di città che con la loro storia, le loro bellezze artistiche, le loro tradizioni, rappresentano il cuore di una competizione densa di passione e tifo. Piazze storiche del calcio italiano insieme a giovani realtà che si affacciano per la prima volta al professionismo. Un affresco unico di un grande Campionato rivolto, grazie a Lega Pro, Mister C ed Eleven Sports, anche a migliaia di tifosi che fuori dall’Italia potranno emozionarsi mantenendo vivo il legame con i colori delle loro amate squadre. La piattaforma streaming 196SPORTS rilancia così con rinnovata energia la proposta del Canale Serie C TV con l’obiettivo di costituire il punto di riferimento all’estero per ogni appassionato delle competizioni di Serie C. 196SPORTS, di proprietà della Mister C, è una piattaforma di streaming OTT (“Over The Top”) che trasmette in diretta nonché on-demand tramite APP sui dispositivi iOS, Android, Smart TV ed è accessibile sul grande schermo tramite il decoder televisivo CIBORTV BOX.

Mostra molte aspettative il CEO di Mister C Enrico Romagnoli, che dichiara “La piattaforma digitale 196SPORTS promette quest’anno di fare il meglio per diffondere il grande spettacolo che ogni anno la Serie C regala agli italiani anche a tutti i tifosi che vivono all’estero! Questa costituisce la speciale mission di 196sports: essere il più grande palcoscenico della Serie C verso l’estero, a partire dalle due prossime Stagioni calcistiche ma guardando con il cuore anche alle Stagioni ancora successive. Il mercato americano siamo certi possa appassionarsi particolarmente alle competizioni calcistiche e a tutti i protagonisti della Serie C italiana. Qui il fenomeno calcio è esploso sorpassando come importanza e numeri di appassionati l’hockey e già si mostra molto ricettivo verso il calcio italiano; basti pensare che ben 14 club tra Serie A, Serie B e Serie C sono controllati da fondi d’investimento statunitensi. Un fenomeno che è destinato a crescere ulteriormente anche grazie alla forte spinta dei prossimi campionati del mondo, 2026, che si svolgeranno proprio in America”.

“Ci apprestiamo a vivere una nuova stagione sportiva ricca di emozioni, è bello poterle condividere anche con gli italiani che hanno il cuore in Italia ma che vivono all’estero. Il nostro obiettivo è raggiungere un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati al brand Serie C nel mondo” commenta Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro.