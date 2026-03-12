 Cambio al vertice alla guida della Sas: Virgara neo presidente
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sas, rinnovato il consiglio di amministrazione: Virgara presidente

Consiglieri sono stati nominati Filippo Nasca e Gabriella Gulì
LA NOMINA
di
1 min di lettura

PALERMO – L’assemblea dei soci della Sas (Servizi ausiliari Sicilia), così come disposto dal presidente della Regione Renato Schifani, ha provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

A guidare la partecipata regionale con la carica di presidente sarà Alessandro Virgara. Dottore commercialista e consulente del Tribunale di Palermo, dal quale ha assunto più volte l’incarico per l’amministrazione giudiziaria di imprese sottoposte a sequestri preventivi, e coadiutore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Virgara, su incarico del presidente Schifani, è stato anche alla guida dell’Azienda siciliana trasporti dove ha curato il piano di risanamento e rilancio.

Consiglieri sono stati nominati Filippo Nasca, avvocato e direttore del Fondo Pensioni, e Gabriella Gulì, avvocato e componente dell’Ufficio legislativo e legale della Regione. 

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI