Savarino: “Con il governo Schifani passi concreti nella lotta al caro-voli”

Le parole della deputata regionale FdI

1' DI LETTURA

PALERMO – “Prosegue il lavoro della Regione Siciliana per calmierare le tariffe proibitive dei voli aerei da e verso la Sicilia. Una nuova compagnia aerea, Aeroitalia, da questa primavera sarà il terzo vettore a operare voli da e per Roma Fiumicino e Milano Orio al serio, sia da Palermo che da Catania, spezzando di fatto quel duopolio che ha fatto schizzare i prezzi dei voli, specie nei periodi di festività quando i nostri giovani studenti e lavoratori fuori sede per raggiungere le famiglie sono costretti ad acquistare biglietti con tariffe degne di un volo intercontinentale”. Lo dice in una nota la deputata regionale Fdi giusy Savarino.

“Alte compagnie seguano l’esempio”

“Sono fiduciosa che altri vettori possano seguire l’esempio di AeroItalia, così come la continuità territoriale potrà rappresentare lo strumento per attivare sconti per i residenti in Sicilia – aggiunge -. I nostri aeroporti meritano una seria riorganizzazione in ottica sinergica, l’ho sempre sostenuto, e ora si sta avviando anche grazie alla lungimiranza del governo Schifani e del sindaco Lagalla. Così che in futuro a farla da padrone non sia la concorrenza tra i nostri scali ma la rispettiva competitività nei confronti delle compagnie aeree. Sono certa che il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricó, non trascureranno la tutela degli aeroporti minori come Lampedusa, nell’ottica del potenziamento dei trasporti aerei”.