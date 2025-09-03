Saverio Romano: “Bene il governo Schifani sulle liste di attesa”

L'intervento del coordinatore politico di Noi Moderati

PALERMO – “Bene il governo Schifani sulla riduzione progressiva delle liste d’attesa in sanità, una battaglia politica che Noi Moderati ha condotto in prima linea all’Assemblea regionale siciliana con Marianna Caronia e che il sottoscritto sta affrontando in Parlamento individuando varie soluzioni quali l’aumento delle risorse finanziarie e un potenziamento degli organici ma anche con la possibilità di visite ed esami anche in orari notturni o festivi”. Lo afferma Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati

“La direttiva dell’assessorato regionale alla Sanità e che punta ad azzerare oltre 210 mila prestazioni punta a creare una corsia preferenziale per le prestazioni urgenti con liste predisposte appositamente dai manager delle Asp per ospedali e ambulatori grazie ad un’attività di monitoraggio indicata dall’Ars e che consentirà l’erogazione di un servizio strategico per una sanità che non sia solo efficiente ma anche efficace. Visite urgenti che, in questi casi, dovranno essere effettuate entro tre giorni. L’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità è uno dei punti qualificanti di Noi Moderati, nell’ottica della tutela di un diritto fondamentale come quello della salute e della centralità della persona”.