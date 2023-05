Savoca: “A Catania partita aperta, noi al ballottaggio”

Il candidato di Cateno De Luca lancia il guanto di sfida.

CATANIA – Rifiuti, sicurezza e mobilità. Gabriele Savoca, avvocato trentunenne candidato sindaco della truppa di Cateno De Luca, traccia la strada da imboccare per cambiare il volto della città di Catania. Savoca boccia senza appello la giunta uscente e l’ex sindaco Pogliese chiedendo ai catanesi di fare una scelta di discontinuità.

Savoca, a Catania i giochi sono fatti o la partita è ancora aperta?

La partita è ancora aperta perché gli elettori possono decidere fino all’ultimo momento. Sarebbe veramente assurdo se i catanesi non si rendessero conto che fare una scelta di continuità rispetto a quella che non è stata un’amministrazione ma un ostaggio politico, cioè la giunta Pogliese, non è dignitoso per la nostra città.

Le stavo giusto per chiedere un giudizio sulla giunta uscente…

Una giunta fantasma. Salvo Pogliese, se così possiamo definirlo, è stato un cattivo politico. Riteniamo che abbia una grossa fetta del degrado di questa città e riteniamo che non sia stato corretto nei confronti dei propri elettori non dimettendosi quando avrebbe potuto ma facendolo semplicemente quando, in corrispondenza con le elezioni politiche, ha avuto la possibilità di riposizionarsi su una bella poltrona.

Quali sono le maggiori criticità della macchina comunale?

Le criticità stanno sicuramente dentro il Palazzo e dentro gli uffici perché il carico di lavoro è distribuito in modo eccessivo sui pochi che lavorano e troppo poco su tanti dipendenti collocati male negli uffici. Quindi va sicuramente va rivista la collocazione dei dipendenti negli uffici e anche dei dirigenti. Noi abbiamo fatto una proposta che a qualcuno non è piaciuta ma che ritengo sarebbe la soluzione più equa e garantirebbe un controllo: la turnazione dei dirigenti.

Da dove riparte Catania?

Rifiuti, sicurezza e mobilità. Dobbiamo partire da cose semplici senza programmi super che poi non trovano attuazione.

In caso di ballottaggio che cosa farete?

Ci saremo noi in un eventuale ballottaggio.

Con chi siete pronti ad allearvi?

Saremo pronti ad allearci con chi non ha la responsabilità del malgoverno della città.