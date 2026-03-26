Sbardella (FdI): “Sui casi giudiziari in Sicilia applicheremo indicazioni del partito”

Le parole del commissario siciliano dei meloniani

PALERMO – “Sulle questioni giudiziarie applicheremo in Sicilia lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale”. Lo ha detto alla TrgSicilia Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia.

Sbardella parla delle indagini in Sicilia

Nell’Isola sono due gli esponenti di spicco del partito coinvolti in inchieste giudiziarie: per Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, il 4 maggio comincerà il processo per corruzione, peculato e truffa, reati contestati dalla Procura di Palermo; per Elvira Amata, assessore al Turismo nel governo Schifani, sempre i pm di Palermo hanno chiesto il rinvio a giudizio per corruzione; il gip si pronuncerà il 20 aprile.