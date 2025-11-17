C'è il decreto di finanziamento

VITTORIA (RAGUSA) – Sbloccati i lavori per l’Istituto Guglielmo Marconi di Vittoria, in provincia di Ragusa. Firmato il decreto di ammissione a finanziamento degli ‘Interventi per l’adattamento e l’adeguamento del cortile dell’Istituto al Libero Consorzio di Ragusa, che ne gestirà la realizzazione da proprietario dell’immobile.

Il finanziamento

Il decreto, che autorizza una spesa complessiva di 97.000 euro, punta a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici. “La Regione Siciliana, con questo atto, dimostra di passare dalle parole ai fatti e di porre la scuola al centro della sua azione”, dice il deputato regionale Ignazio Abbate. “Si tratta di un finanziamento di fondamentale importanza – aggiunge – perché risponde a una reale necessità del territorio e dell’istituto, garantendo un ambiente più idoneo e moderno per la didattica e le attività extrascolastiche”.

Cosa prevede il cantiere

L’intervento è stato finanziato grazie ad un emendamento di Abbate e prevede l’adattamento e l’adeguamento del cortile. Il parlamentare sottolinea anche “l’importanza della celerità con cui il procedimento ha portato all’emissione del decreto”, evidenziando “il lavoro svolto dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, e in particolare del dirigente generale Salvatore Lizzio.

Abbate; “Interventi vitali per la comunità”

“Questi interventi di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria sono vitali per la nostra comunità – continua Abbate -. Continueremo a vigilare e a lavorare affinché le risorse regionali destinate al territorio ibleo vengano interamente spese e trasformate in opere concrete per i cittadini. L’attenzione alla rete scolastica, alle infrastrutture e alla qualità della vita dei nostri giovani resta una priorità assoluta”.

