Scambio di salme all’ospedale di Biancavilla, il Pd: “Inaccettabile”

BIANCAVILLA (CATANIA) – La Federazione provinciale del Partito democratico di Catania esprime preoccupazione e sconcerto per il gravissimo episodio verificatosi nell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla. Qui le salme di due uomini deceduti nella stessa giornata sarebbero state scambiate al momento della consegna ai familiari.
Per il segretario provinciale, Giuseppe Pappalardo, “un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte”.
Il Pd all’Asp: “Si avvii una verifica interna”
“È inaccettabile – ha sottolineato – che in una struttura sanitaria pubblica possano verificarsi errori del genere. Soprattutto in un contesto in cui il rispetto del defunto e il sostegno ai parenti dovrebbero rappresentare una priorità assoluta”.
“Chiediamo che l’Asp di Catania avvii immediatamente una verifica interna rigorosa. Che individui le responsabilità e metta in campo tutte le misure necessarie affinché episodi simili non possano più ripetersi. Il Pd provinciale – conclude Pappalardo – seguirà con la massima attenzione l’evoluzione dei fatti, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto”.