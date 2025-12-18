Vegliano per ore una salma credendo fosse il figlio ma era l’amico

Tragico scambio di salme, genitori denunciano l'ospedale

Per ore hanno vegliato una salma credendo fosse quella del figlio 17enne, Jacopo, deceduto in seguito a un grave incidente stradale. Solo in un secondo momento è emersa una circostanza inattesa: quel giovane non era Jacopo, ma Leonardo, 16 anni, morto nello stesso sinistro.

Alla perdita del figlio si è quindi aggiunto il trauma legato allo scambio delle salme, avvenuto all’interno dell’ospedale di Pisa. La confusione sull’identità dei due minorenni coinvolti nell’incidente è stata chiarita soltanto dopo 48 ore, al termine di ulteriori accertamenti sanitari.

Ora i genitori di Jacopo chiedono che venga accertata ogni responsabilità, per ricostruire quanto accaduto e comprendere perché non sia stata effettuata una corretta identificazione fin dall’inizio.

Scambio di salme, la denuncia per la mancata identificazione

Nei giorni scorsi, tramite il proprio legale, l’avvocato Nicola Tamburini, la famiglia del giovane ha presentato una denuncia-querela ai carabinieri nei confronti dell’Azienda ospedaliera e di chiunque possa avere avuto un ruolo nella gestione iniziale dell’emergenza.

L’atto riguarda la mancata identificazione della salma di Jacopo, giunto in ospedale già privo di vita, e il conseguente scambio con l’altro studente coinvolto nell’incidente. La decisione di procedere per vie legali era stata annunciata subito dopo la scoperta dell’errore.

L’incidente nel parcheggio e gli accertamenti

L’incidente risale a settembre, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Un gruppo di amici appassionati di moto si era ritrovato nel parcheggio dell’area di sosta nei pressi del punto vendita Ikea di Pisa.

Poco dopo le 18 si è verificato l’impatto tra le due motociclette condotte da Jacopo e Leonardo. Le condizioni dei due giovani sono apparse da subito gravissime, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. La polizia municipale sta ancora lavorando per chiarire la dinamica dello scontro.

Scambio di salme, la posizione dell’Azienda ospedaliera

Dopo l’emersione dei fatti, l’Azienda ospedaliera ha diffuso una nota ufficiale: “Nell’incidente motociclistico particolarmente grave che si è verificato mercoledì sera (17 settembre, ndr) a Pisa sono stati coinvolti due minorenni, che hanno riportato gravissime ferite, la cui entità ha reso inizialmente difficile la stessa identificazione. L’Azienda collabora con l’autorità giudiziaria, per quanto di propria competenza”.

