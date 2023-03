Scarsa igiene e prodotti senza etichette, sequestro in un ristorante

Blitz del Nas

RAGUSA – Scarsa igiene, un deposito di alimenti abusivo e inosservanza delle norme sull’etichettatura e l’origine dei prodotti in un ristorante etnico di Ragusa. Per questi motivi i carabinieri del Nas hanno sequestrato cento chili di carne conservata all’interno dell’attività. Elevate multe per quasi seimila euro.

Le irregolarità scoperte

Scoperte gravi carenze igieniche e in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti. Dai controlli sono emerse anche “rilevanti carenze” per quanto riguarda l’autocontrollo Haccp. Scoperto, inoltre, un ampliamento abusivo dell’attività: il ristorante, infatti, aveva attivato abusivamente un deposito di generi alimentari che è stato chiuso. Nel corso dei controlli, ai quali ha partecipato anche il personale dell’Asp di Ragusa, è stata contestata anche l’inosservanza delle norme contro il fumo negli esercizi pubblici.