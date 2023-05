Schiaffi e un calcio all’alunno disabile, chiesto il processo per 2 maestre

Indagine dopo la denuncia della madre

AGRIGENTO – Schiaffi e anche un calcio ad un alunno di sei anni affetto da disturbi dell’emotività. La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due insegnanti in servizio nella città dei templi.

Il sostituto procuratore Gianluca Caputo contesta loro il reato di maltrattamento aggravato. Al via questa mattina la prima udienza preliminare dove le due imputate, difese dagli avvocati Sebastiano Bellanca e Simona Fulco, hanno chiesto il rito abbreviato. A decidere se disporre o meno il processo sarà il gup Stefano Zammuto, che scioglierà la riserva il 26 settembre.

I fatti al centro dell’inchiesta risalgono al febbraio 2020. La vicenda scaturisce dalla denuncia della madre che, dopo aver notato i lividi sul figlio, si è recata dai carabinieri. I militari hanno così avviato le indagini piazzando alcune telecamere in classe. In circa quindici giorni di registrazioni sono emersi diversi episodi: schiaffi e sberle al volto e addirittura un calcio con il bambino che in una occasione ha anche cercato riparo sotto un banco. La madre del bambino si è costituita parte civile nel processo tramite l’avvocato Salvatore Cusumano.