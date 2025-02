Si schianta un mezzo per il trasporto disabili: muore una donna

Sulla dinamica indaga la polizia locale

IN LOMBARDIA

È morta durante il trasporto in codice rosso all’ospedale di Lecco una donna di 67 anni rimasta convolta nell’incidente avvenuto a Bellagio (Como). Il mezzo sul quale viaggiava – una vettura per i cosiddetti “trasporti secondari” dell’associazione Volontari Bellagio condotto da un uomo di 70 anni residente in paese – si è schiantato contro un albero del lungolago.

Disabile, ospite di una Rsa in paese, la donna avrebbe dovuto essere accompagnata in un centro medico per essere sottoposta a una visita pneumologica. Sono invece migliorate le condizioni dell’uomo che si trovava al volante del veicolo, ricoverato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

Sulla dinamica indaga la polizia locale di Bellagio.