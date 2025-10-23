 Schifani a Borgo Nuovo: la Regione riparerà la casa vandalizzata
Schifani a Borgo Nuovo: la Regione riparerà la casa vandalizzata

Il sopralluogo del governatore in via Bronte
PALERMO
di
PALERMO – “Siamo qui per affermare la presenza delle Istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Stanzieremo le somme necessarie per il ripristino dell’appartamento affinché possa, nel più breve tempo possibile, essere assegnato dal Comune di Palermo a chi ne ha legittimamente diritto”.

Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, durante il sopralluogo che ha svolto questa mattina nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, dove un appartamento di via Bronte, destinato a diventare un alloggio popolare, è stato vandalizzato e dato alle fiamme dagli occupanti abusivi che erano stati sfrattati il giorno prima.

Con il presidente, anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e il dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi.

