Schifani ad Arcore con Berlusconi: “Due ore ricche di spunti”

L'incontro del neo presidente della Regione con il leader di Forza Italia

Il neo governatore della Sicilia Renato Schifsni è stato ricevuto ad Arcore dal leader di Forza Italia,

Silvio Berlusconi. Fonti vicine a Schifani. come riporta l’agenzia di stampa Italpress, riferiscono di un incontro molto cordiale, protrattosi per circa due ore, nel corso del quale il neo presidente ha illustrato al leader di Forza Italia le linee guida cui intende ispirarsi nella sua azione di governo, ricevendone – sottolineano le stesse fonti – “pieno apprezzamento e condivisione”. “Due ore trascorse insieme, piacevoli e ricche di spunti come sempre, dal mio presidente”, si legge sulla pagina Facebook di Schifani, che ha pubblicato anche una foto dell’incontro.