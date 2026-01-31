 Schifani: "Emergenza maltempo priorità". Tre dirigenti al suo fianco
Schifani: “Emergenza maltempo è priorità”. Tre dirigenti al suo fianco

Faranno parte della struttura commissariale
ALLA REGIONE
di
PALERMO – I danni enormi provocati dal ciclone Harry e la frana di Niscemi. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani è al lavoro per dare attuazione all’ordinanza della Protezione civile nazionale e rendere operativa in tempi rapidi la struttura commissariale. Bisogna

Secondo quanto si apprende, la sede dovrebbe essere individuata nei locali della Presidenza della Regione in via generale Vincenzo Magliocco, a Palermo.

Schifani sta inoltre selezionando, all’interno dell’amministrazione regionale, dirigenti di alto profilo che verranno temporaneamente distaccati dai loro incarichi attuali per rafforzare l’azione commissariale: il loro contributo sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In settimana, inoltre, Schifani conta di fare il punto con le parti interessate sulla ricostruzione di Niscemi, per definire dove e come intervenire. L’obiettivo è garantire tempi rapidi, massima efficienza e una risposta concreta e immediata ai territori colpiti. 

