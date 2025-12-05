Finanziaria, Schifani: “Destinati 20milioni di fondi Poc per le periferie”

Appello alla maggioranza in vista del voto in aula: "Serve coesione"

PALERMO – Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto oggi a margine del convegno “Cambiare la scuola, cambiare la città. Educare nelle crisi”, al museo Riso di Palermo. Le sue dichiarazioni hanno toccato temi cruciali, dal recupero sociale delle zone degradate ai lavori sulla manovra finanziaria.

Schifani ha annunciato un piano per il recupero sociale delle zone degradate, un’iniziativa sostenuta da risorse regionali e dalla priorità del Governo. “Abbiamo già approvato con fondi della Regione due importanti leggi, la legge sul crack e ‘liberi di scegliere’, che danno la possibilità ai ragazzi introdotti in ambienti mafiosi o para mafiosi di uscire dai loro contesti”.

In riferimento specifico al capoluogo, il Presidente ha confermato un impegno diretto: “A Palermo abbiamo in cantiere un progetto pilota relativo a queste idee e mi impegno a stanziare 20 milioni sui fondi Poc per realizzare percorsi di inclusione sociale, agevolare queste aree e affrontare percorsi di crescita”. Ha inoltre citato l’esperienza di Napoli nei Quartieri spagnoli come “un’operazione stupenda, di eccellenza da cui cercheremo di attingere”.

Finanziaria, appello alla coesione

In vista della discussione in Aula sulla manovra, Schifani ha convocato per martedì prossimo un vertice di maggioranza. L’obiettivo è fare il punto ed evitare fughe in avanti su argomenti non condivisi.

“Voglio incontrare e chiedere quali sono i punti di non convergenza e non condividere”, ha detto Schifani, aggiungendo che in commissione è stato fatto “un ottimo lavoro” e che l’Aula deve rendersi conto del “delicato che si vive”. “Anche se è una manovra espansiva, c’è sempre un limite alla capienza e non possiamo far saltare i conti”. Il Presidente ha poi lanciato un “appello” ai parlamentari, che finora “hanno dato prova di grande responsabilità”.

Proteste degli ex contrattisti

Infine, il Presidente ha commentato le manifestazioni di protesta degli ex contrattisti dei Comuni siciliani in corso davanti a Palazzo d’Orleans.

“Le manifestazioni sono quasi quotidiane. Noi ascoltiamo tutti direttamente o trasmesse”, ha affermato. Riferendosi alle proteste di Rosaria Crocetta, ha ribadito: “È giusto protestare, non ci metteremo mai di traverso, ma esaminiamo i problemi non sull’onda della piazza ma con responsabilità e razionalità”.

“Cuffaro? Saranno le indagini ad andare avanti”

“Abbiamo fatto le nostre scelte di carattere politico. Il partito di Cuffaro è stato posto fuori dall’esecutivo, saranno le indagini ad andare avanti”. Ha commentato Schifani in merito alle vicende giudiziarie dell’ex governatore Totò Cuffaro.

“Noi andiamo avanti forti dei nostri risultati economici – ha aggiunto – Ieri Confartigianato ha confermato che la Sicilia sta battendo il record per l’occupazione e Moodys ha aumentato il rating. I dati oggettivi sono concreti e non teorici. La Sicilia cresce, non ha mai vissuto un momento come questo. L’occupazione aumenta e la liquidità c’è”.

“A volte portare la croce non è facile – sottolinea – Ma noi lo facciamo anche in momenti delicati nell’interesse dei siciliani che diritto di non vedere i ragazzi hanno emigrare all’estero. La nostra misura sul lavoro del Sud inserita nella finanziaria lo abbiamo stanziato 200 milioni sulla decontribuzione e stiamo facendo in modo che l’Irfis eroghi sempre più liquidità nel mondo delle imprese”.

“Mi dispiace certo che questo percorso di crescita così importante possa essere in parte oscurato dalle vicende giudiziarie – prosegue – Ma abbiamo il dovere nei confronti dei siciliani di andare avanti. Questa è la nostra sfida e lo stiamo facendo”.