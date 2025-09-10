 Schifani: il ricorso al Tar sull'Autorità portuale va avanti
Schifani: il ricorso al Tar sull’Autorità portuale di Palermo va avanti

Il governatore: nessun ricorso ritirato
IL CASO
di
PALERMO – “Nessun ricorso ritirato. Tutt’altro”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, riferendosi al ricorso presentato dal governatore sulla nomina, da parte del ministero delle Infrastrutture, dell’ex europarlamentare della Lega Annalisa Tardino a Commissario dell’Autorità portuale di Palermo.    

“Abbiamo chiesto al Tar di pronunciarsi nel merito il prima possibile, data la delicatezza del caso. E infatti la sentenza arriverà in tempi rapidi, il 13 gennaio – scrive Schifani -. Purtroppo, c’è sempre chi in maniera faziosa, o peggio in malafede, racconta un’altra verità, ignorando pure le regole del procedimento amministrativo. Noi andiamo avanti, comunque”. 

