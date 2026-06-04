Schifani: “La sfida è creare il lavoro in Sicilia”

"I giovani devono restare"

TINDARI (MESSINA) – “Al termine della legislatura, posso dire che Mimmo Turano sta lavorando molto bene. Lo si vede dagli effetti del suo lavoro, che producono iniziative volte a trasformare il modello scolastico in aggregativo, di solidarietà e di riflessione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della premiazione degli elaborati degli studenti messinesi su “La Sicilia che racconta: storie di luoghi e scrittori per nuovi lettori” al teatro greco di Tindari.

“Il contenuto che sarà premiato lancia il messaggio dell’amore per la propria terra, il dilemma che i ragazzi provano nello scegliere tra il restare con i loro affetti o il partire per cercare lavoro oltre lo Stretto. Dobbiamo credere in questa terra bellissima, accogliente, piena di monumenti splendidi”, ha continuato Schifani.

Il ponte sullo Stretto

Il presidente si è espresso anche sull’ipotesi ponte sullo Stretto: “Speriamo un giorno di poter anche celebrarne la realizzazione. Un’opera che ci unirà sempre di più al resto del Paese, un ponte che ci aiuterà a essere più solidali e farci sentire meno marginalizzati. Quando assistiamo a ragazzi che per necessità lasciano la nostra regione è una sconfitta per me, per Mimmo, per il sindaco perché non siamo riusciti a garantire la possibilità di un riscatto. La nostra sfida è creare i presupposti perché il lavoro non manchi in Sicilia. Stiamo lavorando su questo, ce la stiamo mettendo tutta”.