Schifani: “Operatore individuato, avanti sul rilancio delle Terme di Sciacca”

Il governatore: “Percorso di riapertura avviato, ascoltate le comunità”

PALERMO – Le Terme di Sciacca tornano al centro dell’azione del governo regionale. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che in un post sui social ha ribadito l’impegno dell’esecutivo per il rilancio dello storico complesso termale.

“Sciacca merita di tornare a valorizzare uno dei suoi patrimoni più importanti”, scrive il governatore, sottolineando come il Governo Schifani abbia lavorato “con determinazione” per avviare il percorso di rilancio e riapertura della struttura.

Secondo quanto riferito dal presidente della Regione, è già stato individuato un operatore qualificato per portare avanti il progetto. La visita alle terme è stata anche l’occasione per incontrare cittadini, operatori e famiglie del territorio.

“Il dialogo con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”, conclude Schifani.