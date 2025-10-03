Schifani a Ribera: “La disponibilità degli invasi sarà più consistente”

L'intervento del governatore alla festa organizzata dalla Dc

RIBERA (AGRIGENTO) – “Le piogge degli ultimi giorni possono permettere agli agricoltori di tirare una boccata d’ossigeno”, lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Ribera, a margine dell’inaugurazione della Festa dell’amicizia, la manifestazione organizzata dalla Dc di Cuffaro.

“Abbiamo ragione di ritenere che la disponibilità idrica negli invasi, per la prossima estate, sarà più consistente”, ha aggiunto Schifani.

Prima del taglio del nastro della festa, il presidente ha incontrato i rappresentanti del locale comprensorio agricolo, vocato ad agrumeti e pescheti, che recentemente si sono lamentati per il no della cabina di regia per l’emergenza idrica a concedere una nuova irrigazione di soccorso per le proprie coltivazioni, tenuto conto della necessità di destinare le riserve idriche disponibili prioritariamente per gli usi potabili.

Il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace e il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo hanno chiesto al governatore di tenere in considerazione le esigenze del comparto, anche rispetto alla necessità di finanziare un intervento infrastrutturale che, attraverso una pompa di sollevamento, eviti che l’acqua del fiume Sosio Verdura si disperda in mare. “Se c’è un progetto esecutivo troveremo il modo di finanziarlo”, ha detto Schifani. Chiesto al presidente anche di intervenire per potenziare il trasferimento di acqua dalla diga Gammauta, dove è operativa una centrale idroelettrica gestita da Enel, all’invaso Castello.