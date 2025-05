Schifani: “Inaccettabile odio contro premier Meloni e la figlia”

Il messaggio di solidarietà

PALERMO – La più ferma condanna per le vergognose parole apparse sui social nei confronti della figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, viene espressa dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Ogni forma di violenza verbale, soprattutto quando colpisce dei minori – dice Schifani mostrando tutta la propria solidarietà e vicinanza alla premier Meloni – rappresenta un abisso di inciviltà e disumanità che non può e non deve trovare spazio in una società civile. La dialettica politica, anche aspra, è parte della democrazia. Ma l’odio personale, soprattutto quando si spinge a evocare tragedie contro i figli di chi ricopre cariche pubbliche, è semplicemente inaccettabile”.

“A Giorgia Meloni e alla sua famiglia va la mia piena solidarietà, personale e istituzionale. Mi auguro che le autorità competenti – conclude – facciano piena luce su quanto accaduto e che siano adottati provvedimenti esemplari per chi pensa di potersi nascondere dietro l’anonimato per seminare odio”.