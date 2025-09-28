Schifani: “Tajani porta avanti il pensiero politico di Berlusconi”

Il videomessaggio nella veste di presidente del Consiglio nazionale dei forzisti

PALERMO – “Le parole con cui Silvio Berlusconi decise, 31 anni fa, di scendere in campo – “L’Italia è il Paese che amo, qui ho appreso la passione per la libertà” – restano la radice e la guida di Forza Italia.

Attorno a quel pensiero politico si sono costruiti programmi e battaglie per le riforme, sempre ispirati alla centralità della libertà come valore fondante. È stato un progetto che ha avuto il merito di unire le grandi culture politiche liberale, cristiana e riformista, mettendo al centro la persona, la responsabilità individuale, la famiglia, il lavoro e l’impresa.

Oggi il nostro segretario Antonio Tajani continua a portare avanti con determinazione quel pensiero, diffondendolo in tutta Italia. Sta proseguendo l’opera di Berlusconi, rendendo vivo e attuale il suo messaggio, facendolo conoscere alle nuove generazioni e rafforzandolo nei territori”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani. Nel videomessaggio di saluto per la Festa di Forza Italia a Telese (Benevento).

“Libertà missione più alta”

“La libertà resta la nostra missione più alta – ha aggiunto Schifani – da difendere e promuovere con coraggio ogni giorno. È la bussola che orienta Forza Italia, il cuore del nostro impegno politico e istituzionale.

Per questo dobbiamo continuare a crescere, a rafforzare il partito. Per costruire un’Italia sempre più libera, giusta e aperta. Dove lo Stato di diritto non cede a derive giustizialiste, dove la dignità di ciascuno si misura nella possibilità di intraprendere, lavorare, costruire un futuro insieme”.